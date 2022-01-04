Мільйон доларів: Чемеров назвав свій гонорар за тур "Димної суміші"

Один мільйон доларів. Саме стільки грошей треба Олександру Чемерову, щоб знову відіграти тур з групою "Димна суміш". Про це музикант розповів в інтерв’ю проекту"Кадри" на Суспільному.

"Можливий концерт чи тур з "Димною сумішшю" лише за великі гроші. 10 концертів – один мільйон доларів. Це ціна туру. І тільки мій гонорар", – сказав він.

Нагадаємо, Димна Суміш – це колишній український рок-гурт. Він був заснований 3 грудня 1998 року в Чернігові. Та проіснував до 2018 року з перервою з 2012 до 2016.

1 лютого 2018 року Олександр Чемеров повідомив на свої сторінці у Facebook, що гурт припиняє своє існування.

Тоді у ЗМІ учасники групи заявили, що інформація про закриття групи була для них абсолютно несподіваною. Гітарист Сергій Мартинов сказав, що вокаліст колективу Олександр Чемеров прийняв рішення оголосити про закриття проекту самостійно, не порадившись з іншими учасниками, чим їх серйозно підставив. За його словами, інші члени групи "Димна суміш", як і її співзасновник Сергій Мартинов, дізналися про цю новину із соцмереж.

Мартинов також розповів, що Олександр Чемеров різко змінював умови співпраці з музикантами й урізав їх гонорари – майже до рівня сесійних музикантів.

Як розповів в інтерв’ю Олександр Чемеров, він був у шоці від заяв Мартинова.

"Спочатку мене взагалі задівало все, що відбувалося. Там 95% було брехні. Можна було замінити моє ім’я на його і це була б правда. Ці люди знають мене спочатку, як вони можуть казати такі речі і як можуть після цього нормально жити. Згодом шок пройшов. Після того туру, який я зробив сам, вони заробили більше грошей, ніж будь-коли до цього. Я поїхав з мінусом. Мінус 7 тисяч доларів".

За словами Чемерова, зараз йому не потрібні вибачення і для нього історія з «Димною сумішшю» закрита.

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