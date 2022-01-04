У Кривому Розі сталася пожежа в ресторані. Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС в області.

Горіло вранці 4-го січня у ресторані на проспекті Гагаріна.

З вікон та дверей будівлі було видно дим та відкрите полум’я. Персонал самостійно вийшов на свіже повітря, відвідувачів у ресторані в той момент не було.

Фото: ДСНС в області Пожежа в ресторані Кривого Рогу

За інформацією рятувальників, пожежа виникла в приміщенні кухні. Полум’я охопило внутрішні приміщення та дах ресторану.

Вогонь пошкодив кухонне обладнання, меблі, внутрішнє облицювання стін, перекриття та покрівлю. Загальна площа пожежі становила 300 квадратних метрів.

За годину пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих немає.

Що відомо

За 2021-й рік у Дніпропетровській області сталося майже 8,7 тис. побутових пожеж. Пожежники врятували з вогню 174 людини, 160 жителів області – загинули.

Окрім осель в регіоні горіли й екосистеми. За 2021 рік на Дніпропетровщині вигоріло 50,95 га лісу.

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