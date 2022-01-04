На Хмельниччині батько напав з ножем на синів: один загинув, інший - у лікарні

На Хмельниччині правоохоронці затримали пенсіонера, який під час застілля напав з ножем на своїх дорослих синів. Один із них від отриманих поранень помер на місці інциденту, іншого доправили у лікарню.

Про це повідомляє сектор комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.

Подія трапилася 3 січня, близько 15.00 години в селі Довжок. 67-річний чоловік напав з ножем та побив двох синів. Правоохоронці встановили, що конфлікт між родичами виник під час спільного розпивання спиртного.

"На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група та медики. На жаль, 41-річний потерпілий від отриманих травм загинув на місці події. Його старшого 44-річного брата терміново доправили в лікарню в Кам’янці-Подільському, де прооперували", - кажуть у поліції.

Наразі чоловіка затримали. За фактом умисного вбивства слідчими відкрито кримінальне провадження.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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