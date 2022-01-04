В Ужгороді пограбували автівку волонтерів з подарунками для людей похилого віку. Про це на власній сторінці у Facebook повідомив волонтер Рудольф Балажинець.

У коментарі Суспільному Рудольф Балажинець повідомив, що у джипі було близько 20 подарунків, вартість кожного від 250 до 400 гривень. Їх приносили охочі, щоб відвезти до будинку престарілих у селі Люта Ужгородського району. Волонтери мали їхати сьогодні близько 6-ї ранку, тоді й помітили, що подарунків нема.

"Вийшов прогрівати машину. Побачив, що розкидані, розірвані подарунки. Потім я уже побачив скло, яке залишилося. У машині можна побачити маленьке віконце. Він відкрив форточку маленьку і зсередини вибив скло. Воно опинилося в салоні. До поліції я не звертався, бо був досвід із поліцією два роки тому, якщо я не помиляюся. Тоді пограбували "Транспортер" на вул. Лавріщева. Там були і слідчі, і собаки, і все інше — марно", — розповів у коментарі Суспільному Рудольф Балажинець.

Фото: Суспільне Закарпаття

Цього разу до поліції чоловік ще не звертався. Рудольф Балажинець розповів: у будинок престарілих до села Люта вони таки поїхали. Пакунки, яких не вистачало, взяли із запасів, що були призначені для поїздки до Виноградова — теж до будинку престарілих. Тепер за чотири дні планують зібрати додаткові подарунки і відвезти їх туди 8 січня.

Фото: Суспільне Закарпаття

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