У Франції з'явився новий штам COVID-19. У нього може бути 46 мутацій

Французькі вчені виявили новий штам коронавірусу. Його знайшли у мандрівника з Камеруну.
Дослідники також допустили, що чоловік міг заразити щонайменше 12 людей на півдні Франції: результати їхніх тестів показали зараження на "атипову комбінацію мутацій", передає France 24.
Новий варіант коронавірусу отримав тимчасове позначення B.1.640.2. У попередньому дослідженні, яке має пройти експертну оцінку, йдеться, що у новому варіанті виявлено 46 мутацій.
Наразі найбільше хворих на коронавірус на території Франції мають штам "Омікрон"— його зафіксували у 60% пацієнтів.
Що відомо
- Ізраїль з 9 січня відкриє кордони для іноземних туристів із 199 “помаранчевих” країн, якщо вони зможуть довести, що вакциновані або одужали від COVID-19.
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