Під Львівською ОДА протестували працівники Бродівського лісництва

Працівники Бродівського лісового господарства проти звільнення директора підприємства Ореста Ониськіва. У вівторок, 4 січня, люди вийшли на акцію протесту до ЛОДА.
Акція розпочалася близько 10 години ранку. Із собою люди принесли плакати із вимогами.
"Він (Орест Ониськів, — ред.) підприємство відстоює і виникла така думка його прибрати. Це перший етап приєднання нашого підприємства до Золочівського лісгоспу. Але ж підприємство не порівняти з Золочівським лісгоспом. Воно набагато краще працює і у фінансовому стані вище. Ми вийшли, потім прислали аудит до нас, сказано, що він проводився на замовлення начальника управління Дейнеки. Ознайомитися мені не дали..копію звіту я не отримав", — каже учасник протесту, головний лісничий Бродівського лісгоспу Олег Потьомкін.
За словами правоохоронців, які працюють на місці, на акцію протесту вийшли близько 200 людей.
Станом на 11:20 триває зустріч працівників Бродівського лісового господарства із заступником голови Львівської ОДА Юрієм Бучком та начальником Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолієм Дейнекою.
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