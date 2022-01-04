Під Львівською ОДА протестували працівники Бродівського лісництва

Працівники Бродівського лісового господарства проти звільнення директора підприємства Ореста Ониськіва. У вівторок, 4 січня, люди вийшли на акцію протесту до ЛОДА.

Акція розпочалася близько 10 години ранку. Із собою люди принесли плакати із вимогами.

"Він (Орест Ониськів, — ред.) підприємство відстоює і виникла така думка його прибрати. Це перший етап приєднання нашого підприємства до Золочівського лісгоспу. Але ж підприємство не порівняти з Золочівським лісгоспом. Воно набагато краще працює і у фінансовому стані вище. Ми вийшли, потім прислали аудит до нас, сказано, що він проводився на замовлення начальника управління Дейнеки. Ознайомитися мені не дали..копію звіту я не отримав", — каже учасник протесту, головний лісничий Бродівського лісгоспу Олег Потьомкін.

Суспільне Львів Зустріч лісівників та влади

За словами правоохоронців, які працюють на місці, на акцію протесту вийшли близько 200 людей.

Станом на 11:20 триває зустріч працівників Бродівського лісового господарства із заступником голови Львівської ОДА Юрієм Бучком та начальником Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолієм Дейнекою.

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