У Борисполі за тиждень поліція виявила 19 підробних сертифікатів про вакцинацію

Поліція Київської області за тиждень виявила у Борисполі 19 підробних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

"Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів", — повідомили у пресцентрі правоохоронного відомства.

Як відзначається, за кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

За статтею 358 Кримінального кодексу – підроблення документів, збут чи використання підроблених документів — особа, яка використала підроблений документ може отримати штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 850 гривень), арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років. Ті, хто виготовляє фейкові COVID-сертифікати, за іншими частинами цієї ж статті КК можуть потрапити за ґрати на три роки за підробку документів.

Що відомо

За добу 3 січня в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21). Летальних випадків – 135. За добу 36 289 людей отримали щеплення проти COVID-19.

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