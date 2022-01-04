У селі Новий Яричів Львівського району стався вибух у господарській будівлі. Через це отримала опіки рук та шиї власниця будинку. Її госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Вибух трапився вранці напередодні, 3 січня. Як повідомляють рятувальники, у будівлі на вулиці Шевченка, 57 стався вибух газу після чого розпочалася пожежа.

Про пожежу повідомили о 9:02. Її загасили о 9:50. Внаслідок вибуху знищене перекриття на площі 15 м 2, стіна на площі 8 м 2, пошкоджена стіна на площі 10 м 2. Також через займання згорів дах на площі 10 м 2, речі домашнього вжитку на площі 5 м 2, 0,5 т сіна.

ГУ ДСНС у Львівській області На Львівщині стався вибух у господарській будівлі: одна людина отримала опіки

У пожежі отримала опіки 56-річна власниця будинку. Її госпіталізували у 8-му міську лікарню Львова. Як повідомили у пресслужбі медзакладу, жінка у стані середньої важкості. У неї обпечені обличчя та руки. Зараз вона у центрі термічної травми.

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