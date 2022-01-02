Внаслідок ДТП на Хмельниччині травмувалася людина

2 січня близько 11 години сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків: ВАЗ 2109 та Suzuki CX4 на автодорозі М-12 в смт Війтівці Хмельницького району. Про це інформує пресслжба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

На місці події надзвичайники 26 Державного пожежно-рятувального поста відімкнули акумуляторні батареї автомобілів від живлення для запобігання загорянню. Внаслідок аварії 28-річного водія ВАЗ 2109 госпіталізували до лікарні.

ГУ ДСНС в Хмельницькій області Зіткнулися автомобілі ВАЗ 2109 та Suzuki CX4 на автодорозі М-12 в смт Війтівці.

Наразі обставини, які спричинили ДТП, з’ясовують правоохоронці.

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