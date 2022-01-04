У горах на Львівщині травмувалися лижники з Харкова та Одеси. Їм надавали допомогу рятувальники. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Туристи травмувалися напередодні, 3 січня, на лижних трасах гори Високий Верх. Там травму лівої ноги отримав 37-річний одесит. Ще один 18-річний турист родом із Харкова отримав травму голови.

"Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали їх медикам для надання подальшої допомоги", — повідомили у пресслужбі рятувальників.

Рятувальники нагадують, яких правил слід дотримуватися при катанні на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

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