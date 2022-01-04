Ізраїль з 9-го січня відкриє кордони для іноземних туристів із 199 “помаранчевих” країн, якщо вони зможуть довести, що вакциновані або одужали від COVID-19. Про це у понеділок, 3 січня, повідомило Міністерство охорони здоров’я країни, передає Reuters.

Йдеться про країни “середнього ризику” зараження COVID-19, до яких, зокрема, належать Австралія, Італія та Ірландія. Міністерство також рекомендувало перенести з “червоного” до “помаранчевого” списку Південно-Африканську Республіку, Нігерію, Іспанію, Португалію, Францію та Канаду. Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Об’єднані Арабські Емірати, Ефіопія, Танзанія, Мексика, Швейцарія та Туреччина залишаються в “червоному списку” Ізраїлю з високим рівнем зараження коронавірусом, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Відвідувачам із цих країн потрібен попередній спеціальний дозвіл від ізраїльського комітету для в’їзду.

Як повідомляє Reuters, відповідне рішення ухвалили попри прогнози уряду, що кількість нових випадків коронавірусу може збільшитися в десять разів протягом кількох днів. Швидкі темпи зараження призвели до чисельних черг із ізраїльтян на тести на COVID-19. Водночас “Омікрон” не спричинив зростання смертності в країні.

Міністр охорони здоров’я Ніцан Горовіц заявив у понеділок, 3 січня, що Ізраїль відкоригує свої критерії обов’язкового тестування і зосередиться на людях із груп високого ризику.

Урядова стратегія боротьби з коронавірусом зосереджена на вакцинації, при цьому четверта доза — або друга ревакцинація — пропонується вразливим верствам населення.

"Я закрив небо п'ять тижнів тому, коли все було добре. І протягом наступного тижня було би розумно для нас знову відкритися", — сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт у телевізійному зверненні в неділю, 2 січня.

Раніше, 25 листопада, в країні заборонили більшість поїздок до та з країн “червоного списку” після того, як за кордоном вперше виявили новий штам коронавірусу “Омікрон”.

Як передає Reuters, Ізраїль також скоротив період самоізоляції для людей, які мали контакт із носіями COVID-19, через занепокоєння, що масовий карантин може паралізувати економіку.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю 30 грудня схвалило застосування четвертої дози вакцини для людей, найбільш вразливих до COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю надало екстрений дозвіл на використання препарату "Паксловід" (Paxlovid) виробництва компанії Pfizer для лікування COVID-19.

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