В Одеській області COVID-19 виявили в 83 людей

За минулу добу 3 січня в Одеській області COVID-19 виявили в 83 мешканців області. 114 хворих одужали, 3 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (364). На другому місці за кількістю хворих Харківська область (141), на третьому – Полтавська (129).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 240 652 громадянина,

одужали 224 746 людей,

померли 5 583 хворих,

наразі хворіють 10 323 мешканці області.

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