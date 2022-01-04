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В Одеській області COVID-19 виявили в 83 людей
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В Одеській області COVID-19 виявили в 83 людей

Діана Зубар
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В Одеській області COVID-19 виявили в 83 людей Стокове фото

За минулу добу 3 січня в Одеській області COVID-19 виявили в 83 мешканців області. 114 хворих одужали, 3 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (364). На другому місці за кількістю хворих Харківська область (141), на третьому – Полтавська (129).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 240 652 громадянина,
  • одужали 224 746 людей,
  • померли 5 583 хворих,
  • наразі хворіють 10 323 мешканці області.

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