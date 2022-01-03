О 4 годині ранку 3 січня в Приморському районі Одеси водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ, потім по інерції наїхав на припаркований Opel й два стовпи електромережі. Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції в Одеській області та підтвердили у пресслужбі Нацполіції області.

В результаті ДТП травмувалися водій та двоє пасажирів BMW. 22-річній дівчині та кермувальнику медики надали допомогу на місці. 23-річного чоловіка госпіталізували.

За даними поліції, 24-річний водій BMW керував авто у стані сп’яніння.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

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