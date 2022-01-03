О 4 годині ранку 3 січня в Приморському районі Одеси водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ, потім по інерції наїхав на припаркований Opel й два стовпи електромережі. Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції в Одеській області та підтвердили у пресслужбі Нацполіції області.
В результаті ДТП травмувалися водій та двоє пасажирів BMW. 22-річній дівчині та кермувальнику медики надали допомогу на місці. 23-річного чоловіка госпіталізували.
За даними поліції, 24-річний водій BMW керував авто у стані сп’яніння.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України.
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