Медведчук заявив, що Швейцарія анулювала навчальну візу його доньці

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, заявив, що Швейцарія анулювала навчальну візу для його доньки.

Про це він сказав в інтерв'ю заблокованому телеканалу UkrLive.

Нардеп розповів, що його донька Дарина, яка є похресницею президента Росії Володимира Путіна, закінчила школу в Києві та вступила до Женевського університету. За його словами, вона отримала навчальну візу і на початку вересня 2021 року мала їхати на навчання. Але, як стверджує політик, за два дні до від'їзду доньці повідомили про анулювання візи.

"Західний світ і тут проявився. Так, я виступаю проти зовнішнього управління, зовнішнього управління США та Заходу. І виступатиму", — заявив Медведчук.

Він також розповів, що коли проти нього запровадили санкції, йому нібито пропонували на деякий час залишити країну, а після вручення йому підозри у держзраді — піти з політики в обмін на припинення кримінальних проваджень.

Що відомо

17 грудня Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.

12 жовтня Печерський райсуд за результатами засідання у справі про держзраду відправив Медведчука під домашній арешт. Офіс генпрокурора заявив, що готує апеляцію з вимогою обрати суворіший запобіжний захід.

11 жовтня йому вручили клопотання про тримання під вартою у межах досудового розслідування. Арешт має продовжитися до 19 листопада цього року.

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Ідеться про справу щодо зриву постачання вугілля в Україні з Південно-Африканської республіки та закупівлю вугілля з РФ через окуповані території Донбасу.

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