У Сумах веломаскарадом привертали увагу до активного способу життя

Новорічно-різдвяний веломаскарад увечері 3 січня організували в Сумах представники громадської організації "Велосумщина". Його учасники одягнули новорічні костюми і прикрасили свої велосипеди святковою атрибутикою.
Велосипедисти в костюмах казкових персонажів зібралися біля стадіону "Ювілейний". Потім проїхалися центральною частиною міста. Зупинялися біля прикрашених ялинок, спілкувалися з сумчанами, пригощали дітей солодощами і фруктами. Мета цього веломарафону - популяризація активного способу життя, як розповіли його учасники.
Такий захід в організації "Велосумщина " проводять четвертий рік поспіль. У 2021 році він відбувся на Різдво.
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