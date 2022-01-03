Глава дипломатії Євросоюзу відвідає Київ і Донбас

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель 4-6 січня перебуватиме в Україні та вперше відвідає Донбас.

Як повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, це буде вже третій його візит до України.

"Візит глави європейської дипломатії має на меті засвідчити підтримку нашої держави з боку ЄС на тлі агресивних дій Російської Федерації", — зазначили в МЗС.

У межах візиту 5 січня Боррель разом з очільником МЗС України Дмитром Кулебою відвідають лінію розмежування в Луганській області та поспілкуються зі ЗМІ. Це буде перша поїздка високого представника ЄС на Донбас з моменту початку російської агресії проти України. Також сторони проведуть переговори, ключовими темами яких стануть стримування Росії від подальшої агресії, зокрема шляхом жорстких економічних санкцій, просування мирного врегулювання на основі поваги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, втілення гуманітарних проєктів на Донбасі.

Що відомо

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен брати участь у переговорах США та РФ щодо безпеки.

24 грудня президент Володимир Зеленський у режимі відеозв'язку поговорив із сенаторами та конгресменами США про ситуацію на сході України та кордоні з Росією, а також про "Північний потік-2".

23 грудня на підсумковій пресконференції президент РФ Володимир Путін заявив, що офіційний Київ готує "третю" військову операцію на Донбасі. Він також зазначив, що в Україні "витісняють" росіян з "історичних територій", маючи на увазі Донбас.

29 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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