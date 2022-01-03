Пожежа у квартирі у Шостці та опіки очей у мешканця Сумського району – такі наслідки необережного поводження з піротехнікою зафіксувати рятувальні служби Сумщини під час святкування Нового року.

У ніч з 31 на 1 січня в Шостці горіла багатоповерхівка. За словами провідного фахівця сектору зав’язків Державної служби з надзвичайних ситуацій Євгена Могиленця, спершу загорівся балкон на третьому поверсі.

"За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння - необережність під час використання піротехнічних виробів. Закликаємо громадян - будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки у використанні піротехнічних виробів, а краще - взагалі утриматись від таких небезпечних забав", - сказав він.

Це загоряння загасили за 15 хвилин. Загалом, за словами Євгенія Могиленця, за вечір 31-го грудня минулого і перші два дні нового року, рятувальники загасили 7 пожеж.

У перший день нового року, розповіла заступниця директора обласного центру екстреної медичної допомоги Галина Білоус, кількість викликів зросла на чверть – це більше ніж півтисячі викликів за добу.

"Випадок травмування ока в результаті невдалого підпалу петарди, постраждав чоловік 39 років і його транспортовано до обласної лікарні, після надання меддопомоги. І за ці три дні у нас було зареєстровано п’ять випадків дії низької температури в різних населених пунктах області. Всі ці постраждалі були транспортовані до лікувальних закладів", - сказала вона.

Загалом, за словами співробітника відділу комунікацій Нацполіції Сумщини Володимира Кузьменка, за перші два дні січня до поліції області надійшло понад 100 повідомлень. В основному, розказав він, це були скарги від літніх людей про гучну музику у новорічну ніч та шум від феєрверків.

За перші два дні 2022 року патрульні зафіксували дві автомобільні аварії без травмованих, розповів речник Олег Сологуб. Також, у Ромнах 1 січня автомобіль в’їхав в електроопору. Як повідомляють у нацполіції області, водієм був 28-річний чоловік напідпитку. Зараз він у лікарні.

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