Рятувальники на Сумщині у ніч на 1 січня двічі виїжджали на допомогу водіям, автомобілі яких з'їхали до кюветів. Про це повідомили у Міжрегіональному центрі швидкого реагування ДСНС України. Також рятувальникам довелось надавати допомогу водієві в Шостці, якого в результаті аварії затисло в деформованому автомобілі.

У Ромнах вночі з 31 грудня на 1 січня сталося дві аварії. Рятувальники вважають, що водії не впоралися з керуванням через погодні умови. Фахівці Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС за допомогою спецтранспорту витягли автомобілі на дорогу.

Увечері 31 грудня в Шостці на вулиці Чехова сталася аварія. Зіткнулися автомобілі ВАЗ 2199 та Daewoo "Lanos". Водій автомобіля ВАЗ, 1955 року народження, виявився затиснутим деформованими конструкціями.

Як повідомили в управління ДСНС в Сумській області, рятувальникам довелось використати спеціальні інструменти, щоб дістати чоловіка з автомобіля. Медики госпіталізували його до лікарні.

Усього в новорічну ніч на Сумщині інспектори патрульної поліції опрацювали 100 повідомлень про ймовірні порушення. Склади 9 адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху ( з них 2 - за керування автомобілями в нетверезому стані). Про це повідомили у патрульній поліції Сумщини.

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