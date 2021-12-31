Через те, що у новорічну ніч люди частіше запускають феєрверки, собаки переживають стрес та можуть отримати розрив серця від страху. У стерилізаційному центрі Чернівців закликають не запускати феєрверки, аби тварини не постраждали.

Про це у коментарі Суспільному сказала директорка центру стерилізації тварин Ольвія Попова.

За її словами, через постріли феєрверку собаку паралізує від страху, також він може почати задихатися. Переляканий собака не є агресивним та не нападає на людей.

"Багато собак, особливо безпритульних, не переживають цей період. Мінімум 10% можуть померти", — каже Попова.

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