Президента Бразилії вшосте ушпиталили. У чому причина

Президента Бразилії Жаїра Болсонара 3 січня доправили до лікарні Vila Nova Star у Сан-Паулу. Це вже його шоста госпіталізація після ножового поранення у 2018 році.

Про це повідомляє CNN Brasil.

За даними телеканалу, автомобіль президента прибув до клініки близько 2-ї години ночі. До цього він зі своєю дружиною Мішель і донькою Лаурою перебував у штаті Санта-Катаріна, звідти до Сан-Паулу політик прибув гелікоптером.

Хірург Антоніу Луїс Маседо, який лікував президента у 2018 році після ножового поранення, повідомив, що у Болсонара діагностували непрохідність кишківника. Стан бразильського лідера оцінюють як стабільний, зараз він проходить курс лікування. Після цього його повторно обстежать.

У 2018 році на Жаїра Болсонару отримав ножове поранення у живіт під час виборчої кампанії. З того часу його госпіталізували п'ять разів. Востаннє він потрапив до лікарні 14 липня 2020 року, тоді йому також лікували кишківник.

Що відомо

У липні 2020 року президент Бразилії Жаїр Болсонару захворів на COVID-19. Раніше він не вірив у серйозність захворювання та відмовлявся носити маску.

23 червня 2020 року бразильський суд постановив, що президент країни зобов'язаний носити маску у громадських місцях.

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