У Вижниці Чернівецької області створили соціальну пекарню. Щосуботи там випікають хліб та роздають його малозабезпеченим.

Про це Суспільному розповів священник греко-католицької церкви Василь Стефанко.

Пекарню розташували у цокольному приміщенні церкви. Ідея виникла, коли волонтери допомагали людям у громаді під час паводку. Тоді бачили жителів, які не можуть купити найнеобхідніші речі.

"Написали прохання до французької асоціації "Діло Сходу" й нам виділили гроші на придбання й обладнання пекарні", ― говорить священник.

Замішують тісто для хліба. Фото: Суспільне Буковина

Хліб печуть шестеро волонтерів. Продукти жертвують благодійники.

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