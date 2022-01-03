У Вижниці Чернівецької області створили соціальну пекарню. Щосуботи там випікають хліб та роздають його малозабезпеченим.
Про це Суспільному розповів священник греко-католицької церкви Василь Стефанко.
Пекарню розташували у цокольному приміщенні церкви. Ідея виникла, коли волонтери допомагали людям у громаді під час паводку. Тоді бачили жителів, які не можуть купити найнеобхідніші речі.
"Написали прохання до французької асоціації "Діло Сходу" й нам виділили гроші на придбання й обладнання пекарні", ― говорить священник.
Замішують тісто для хліба. Фото: Суспільне Буковина
Хліб печуть шестеро волонтерів. Продукти жертвують благодійники.
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