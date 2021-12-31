Цьогоріч у Чернівцях вперше провели малоінвазивну операцію у важкохворих дітей — медикам допомагали київські хірурги. В області створили п'ять патронатних сімей — там перебувають діти, які могли жити в дитячих будинках. А в місті відкрили Молодіжний центр — там молодь може безкоштовно проводити час та брати участь у заходах. Суспільне зібрало підбірку новин, котрі змінили соціум області.

"Ми катаємося на ковзанці та їмо піцу". Чому патронатні вихователі — це важливо

На Буковині п'ять патронатних сімей. До них потрапляють діти, чиї батьки тимчасово позбавлені прав або перебувають у складних життєвих обставинах. Якби патронатних вихователів не було, дітей направляли б в притулки.

Вихователі за роботу отримують зарплату, а перед цим проходять навчання. У них діти перебувають від трьох до шести місяців. Створення таких сімей є частиною реформи, яка передбачає закриття інтернатів.

У березні подружжя Дениса та Світлани Чернеців виховувало трьох дітей, батьків яких тимчасово позбавили прав. Про них ми розповідали у відео:

Цього місяця в Сторожинці сім'я взяла на виховання трьох хлопців. За словами виховательки Ірини, вона домовились з дітьми про розпорядок дня. Вони мають час на навчання, ігри, відвідують секції з футболу та малювання. Водночас багато часу приділяють, аби вчити уроки.

фото: Суспільне Буковина Сім'я взяла на виховання трьох хлопців

"Я кожного дня була у школі. Вчителі не розуміли, як дитина у восьмому класі, не може добре читати", — говорить Ірина Карпенко.

фото: Суспільне Буковина Патронатна вихователька Ірина

За словами одного з хлопців, разом з вихователькою відвідують різні місця.

"Ми були там, де я ще не бував. Ми катались на ковзанці, мотоциклі і їли піцу. Також тепер я не боюсь ходити до стоматолога ", — говорить хлопчик.

Важкохворі діти допомогли вчитись медикам

У листопаді в Чернівцях двом важкохворим дітям провели малоінвазивні операції на шлунок. Дітей оперували медики з міської дитячої лікарні та київського Охматдиту. Операції провели в Чернівцях, бо дітей, через їх стан, неможливо було транспортувати.

Дітям хірурги провели гастростомію. У шлунок завели спеціальну трубку, через яку вони отримують харчування, уникаючи потрапляння шлункового вмісту в стравохід. Це рятує від постійної рвоти, болю, пневмоній та реанімацій.

фото: Facebook/Marta Levchenko Лікарі проводять операцію

"Це зробили для того, щоб полегшити стан дітей та догляд за ними. Наші хірурги отримали досвід таких оперативних втручань від колег зі столиці", — розповів Суспільному завідувач хірургічного відділення Микола Хома.

Операції для дітей допомогла організувати керівниця благодійного фонду “Я майбутнє України” Марта Левченко. Оперативні втручання зробили 9-річному Сашкові та півторарічній Софійці.

29 грудня Сашко помер, у нього була остання стадія онкології. Ми зняли одне з останніх відео Сашка, в якому розповіли його історію:

Софійка живе вдома. Її батько Георгій Герман розповів нам, що після операції якість життя дитини покращилась - вона почала набирати вагу та розвиватись.

Кімнати безпеки для постраждалих від домашнього насильства

У грудні в Чернівцях запрацювала кризова кімната для жертв домашнього насильства. Там впродовж декількох днів зможуть жити люди, які зазнали насилля в сім'ях. Адресу приміщення не називають, аби кривдники не змогли знайти потерпілих.

фото: Чернівецька міська рада Одна зі спалень у кризовій кімнаті

У кризовій кімнаті може перебувати до 12 людей впродовж десяти днів. Для цього в приміщенні облаштували три спальні кімнати, кухню, ванну та вбиральню. Також там можна приготувати їсти та отримати допомогу від психолога.

Фото: міськрада Чернівців Спальня та кухня у кризовій кімнаті

Потрапити в кімнату можна звернувшись у поліцію чи до соціальних служб. Під час перебування людини в цій кімнаті, соцслужби шукатимуть місце, куди її можна прилаштувати.

Також кімнати відкрили у Великому Кучурові, Хотині та Путилі.

Будують Центр розвитку, де матері зможуть працювати

У Чернівцях будують Центр розвитку дитини та матері. Там розташують швейну майстерню, де зможуть працювати жінки, які опинилися у кризових умовах. Також облаштують ясла, де матері зможуть залишати дітей.

Приміщення будують поруч з Містом добра, де зараз живуть матері та діти, які опинилися в кризових умовах. Речі, які шитимуть в цеху, планують збувати. Так жінки зможуть заробляти гроші.

Facebook Marta Levchenko Будівництво Центру розвитку дитини та мами

Місто Добра — кризовий центр, куди потрапляють матері, які мали опинитись на вулиці. Переважно це жінки, які постраждали від домашнього насильства або ті, які потребують кращих умов для своїх дітей. Там мами вчаться турбуватись за дітьми та допомагати іншим.

Перший центр для молоді

У серпні в Чернівцях відкрили Молодіжний центр. Там облаштували лекторій, зони для роботи та відпочинку й бібліотеку. Молодь може долучатися до організованих заходів та створювати власні. Також безплатно користуватися коворкінгом.

фото: Суспільне Буковина Зона для лекцій, тренінгів та семінарів у Молодіжному центрі

Комунальну установу створювали три роки. Заклад розташований у Чернівцях на вулиці Головній, 41.

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