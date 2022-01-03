У Тернополі вшанували пам’ять бійця батальйону "Азов"

У Тернополі вшанували пам’ять загиблого бійця російсько-української війни з Тернопільщини Андрія Дрьоміна, псевдо "Світляк". Сьогодні йому мало б виповнитися 40 років. Про це Суспільному розповів троюрідний брат добровольця Володимир Петришин.

За його словами, до меморіальної таблиці бійцю, що на вулиці Крушельницької, прийшли близько тридцяти людей. Це рідні, друзі і побратими Андрія Дрьоміна. Один із них – Юрій Семчишин.

"Мені було би набагато приємніше сидіти зараз за столом з Андрієм, пити вино смачне, а не зустрічатися біля цієї дошки. З кожним роком все менше людей приходить. В багатьох є свої проблеми. Дехто хворіє, або на війні, а є люди, що просто забули. Та життя триває. Ми будемо його вічно пам’ятати. Поки ми живем і його пам’ятаєм, то він живий", – каже Семчишин.

Фото:Василь Панчук/Суспільне Вшанувати бійця прийшли рідні, друзі, побратими

Троюрідний брат "Світляка" Володимир Петришин каже, Андрій поїхав на війну в 32 роки. Тоді, пригадує чоловік, ні йому, ні батькам він не розповів, куди зібрався.

"З початком війни Андрій зателефонував мені, ні батьки не знали, ні я не знав, що він вже там був. Він зателефонував мені і сказав, що він на морі. Я посміхнувся і сказав, що я зрозумів на якому ти морі. 10 серпня з новин я дізнався, що він загинув. Андрій був дуже світлою людиною, тому в нього й позивний "Світляк". Він був людиною честі, людиною совісті, людиною, яка ніколи не притаїла проти когось думку. Він завжди висловлював все всім в обличчя. Від того його всі знали, як світлу людину і знали, що він ніколи не зробить якоїсь підлої речі", – каже брат.

Фото:Василь Панчук/Суспільне Андрій Дрьомін

Андрій Дрьомін загинув у 2014 році в Іловайську на Донеччині. Він отримав 5 кульових поранень. 14 серпня 2014 року Андрія Дрьоміна посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня, а в 2015 році Андрія Дрьоміна посмертно оголосили "Почесним громадянином Тернополя".

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