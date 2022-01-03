У цьому матеріалі ми зібрали відео, які набрали найбільше переглядів у соцмережах Суспільного Буковина у 2021 році. Це історії з високогірних сіл, досвід буковинців, які почали бізнес на сміттєзвалищі або займаються спортом у 70 років. Також ми показували, як медики борються за життя пацієнтів у переповнених реанімаціях, чому для людей з інвалідністю важлива соціалізація та як життя важкохворих дітей роблять емоційнішим.

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Найпопулярнішим відео минулого року стала історія Левона, який переїхав в Україну з Вірменії й створив форельне господарство. Він облаштував ферму на стихійному сміттєзвалищі. Відео зібрало 2,4 мільйона переглядів.

2 мільйони переглядів зібрало відео, в якому ми розповідали про Руслану Шлек-Коломіну. Вона незряча, працює масажисткою у чернівецькій поліклініці. Суспільному розповідала, як робота допомагає їй соціалізуватись.

Відео про прибирання у домівках самотніх стареньких зібрало 1,6 мільйона переглядів. Волонтери ініціативи "Допомога бабусі" підтримують пенсіонерів — приносять їжу, прибирають у квартирах й ремонтують речі.

У 2021 році у гірському буковинському селі вперше провели фестиваль гуцульської культури. Його придумали найстарші жителі, а готували усі. Відвідувачам показували, як варити традиційний сир "вурду", пригощали випічкою з медом, співали пісні, а поруч зі сценою пасли овець. Відео набрало 1 мільйон переглядів.

Подружжя Ониськів з Чернівців відмовилося від пластику та одноразових речей. Після народження дитини не змінили спосіб споживання — використовують пелюшки та підгузки, які потім перуть. Відео про них має 1, 1 мільйона переглядів.

Відео про богословів Чернівецького університету, які заспівали пісню "Батько наш Бандера" й зробили її популярною, зібрало 1 мільйон переглядів.

Танасій Маковійчук у 72 роки бігає по 24 кілометри. Завдяки спорту він кинув палити та вживати алкоголь. Історія набрала 971 тисячу переглядів.

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Відео про зарплати керівників медзакладів Чернівецької області має майже 15 тисяч переглядів. Суми різняться у кілька разів, а найвищі сягають понад 80 тисяч гривень щомісяця.

У дев'ятирічного буковинця Сашка Андрійчука два роки тому діагностували пухлину мозку останньої стадії. 29 грудня Сашко помер. Ми зняли одне з останніх його відео, в якому розповіли історію дитини.

Репортаж з реанімації, заповненої пацієнтами з коронавірусом, зібрав понад 5 тисяч переглядів.

Влітку на Путильщині вівчарі щодня випасають овець, доять їх, а з молока готують сир. Це багаторічна традиція у гірських селах. У відео показували, як вони живуть на полонині. Воно зібрало понад 8 тисяч переглядів.

У селі Мамалига під залізничною колією утворилося провалля. Глибина ями склала шість метрів. Як його ліквідовували, подивилось 5 500 людей.

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Найбільше вподобань зібрав пост, де собака дочекався зеленого світла, аби перейти дорогу. У той ще час водій поїхав на червоне. 503 вподобання.

Допис, у якому ми порівнювали фото старих Чернівців із сучасним містом, зібрало 495 вподобань.

Пост про те, як почали прикрашати ялинку на Соборній площі та хто створював прикраси, 481 вподобання.

377 вподобань має новина про відкриття ковзанки на Соборній площі.

Пост про військових, які повернулись з ООС 370 вподобань.

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