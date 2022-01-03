У Чернігівському районі під час пожежі загинув чоловік

У селі Петрушин Чернігівського району під час пожежі загинув чоловік. Про це Суспільному повідомила пресофіцерка управління ДСНС в області Світлана Максименко.

За її словами, повідомлення про займання до рятувальників надійшло 3 січня о 2:21. Коли вони прибули на місце, вогнем був охоплений дах та кімнати будинку, а в оселі спостерігалося щільне задимлення.

О 3:05 пожежу локалізували, а о 5:20 остаточно загасили. У будинку виявили тіло господаря 1966 року народження.

Ймовірною причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Як сказала Світлана Максименко, за 3 дні нового року на Чернігівщині в пожежах загинули 5 людей.

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