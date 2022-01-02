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На Чернігівщині вогонь забрав життя чоловіка і жінки
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На Чернігівщині вогонь забрав життя чоловіка і жінки

Юлія Тіток
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На Чернігівщині вогонь забрав життя чоловіка і жінки ФОТО: ДСНС у Чернігівській області

1 січня загорівся житловий будинок в селі Кошани Остерської громади. Під час розбору конструкцій будинку рятувальники знайшли обгорілі тіла двох людей ймовірніше за все чоловіка 1960 року народження та жінки 1974 року народження. Про це Суспільному повідомила речниця ДСНС області Ніна Луценко.

За її словами, повідомлення до рятувальників надійшло о 22:57. Коли прибули перші підрозділи, то будинок був повністю охоплений вогнем. Пожежу остаточно ліквідували о 01:31 ночі.

Рятувальники на місці пожежіФОТО: ДСНС у Чернігівській області

Рятувальники на місці пожежі

«Причина виникнення пожежі та обставини трагедії наразі встановлюються правоохоронними органами», – сказала Ніна Луценко.

Місце пожежіФОТО: ДСНС у Чернігівській області

Місце пожежі

Нагадаємо, в перший день нового року на Чернігівщині сталася ще одна пожежа, в якій загинули бабуся і онук.

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