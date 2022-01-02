На Чернігівщині вогонь забрав життя чоловіка і жінки

1 січня загорівся житловий будинок в селі Кошани Остерської громади. Під час розбору конструкцій будинку рятувальники знайшли обгорілі тіла двох людей – ймовірніше за все чоловіка 1960 року народження та жінки 1974 року народження. Про це Суспільному повідомила речниця ДСНС області Ніна Луценко.

За її словами, повідомлення до рятувальників надійшло о 22:57. Коли прибули перші підрозділи, то будинок був повністю охоплений вогнем. Пожежу остаточно ліквідували о 01:31 ночі.

ФОТО: ДСНС у Чернігівській області Рятувальники на місці пожежі

«Причина виникнення пожежі та обставини трагедії наразі встановлюються правоохоронними органами», – сказала Ніна Луценко.

ФОТО: ДСНС у Чернігівській області Місце пожежі

Нагадаємо, в перший день нового року на Чернігівщині сталася ще одна пожежа, в якій загинули бабуся і онук.

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