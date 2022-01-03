Глава Пентагону заразився коронавірусом

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляється на сайті Пентагону.

"Сьогодні вранці мій тест на коронавірус дав позитивний результат. Я запросив тестування після того, як у мене з'явилися симптоми, коли я був вдома у відпустці", — повідомив Остін.

За його словами, у нього легкі симптоми і він пройде п'ятиденний карантин вдома, дотримуючись рекомендацій лікарів. Глава Пентагону зазначив, що зберігає за собою всі повноваження міністра оборони.

"Наскільки це можливо, я планую фактично бути присутніми на ключових зустрічах і дискусіях, які необхідні, щоб отримувати інформацію про ситуацію та ухвалення рішень. Перший заступник міністра оборони США Кетлін Хікс представлятиме мене за потреби", — поінформував Остін.

Він додав, що його остання зустріч з президентом США Джо Байденом відбулася 21 грудня, більш ніж за тиждень до того, як у нього почали проявлятися перші симптоми.

"Мій тест на коронавірус того ранку був негативним. Пентагон я не відвідував з четверга", — зазначив він.

Очільник Міноборони США нагадав, що пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу. Третю дозу вакцини він отримав у жовтні.

Що відомо

22 грудня президент США Джо Байден отримав негативний результат тесту на коронавірус після близького контакту з особою зі свого оточення, яка пізніше виявилася хворою на COVID-19.

У січні 2021 року президент США Джо Байден отримав другу ін'єкцію вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19.

Віцепрезидент США Майк Пенс отримав ін’єкцію вакцини від COVID-19 у прямому ефірі. Також публічне щеплення зробила віцепрезидентка Камала Харріс.

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