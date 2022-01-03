Негода на Полтавщині: де скасували рейси та де працює спецтехніка

3 січня через снігопад, який згодом замінив крижаний дощ, на Полтавщині скасували деякі рейси, та рух на дорогах державного значення значення не обмежений.

Як повідомили Суспільному телефон у диспетчерській службі центрального автовокзалу Полтави, через погіршення погодних умов, вранці скасували рейси у напрямку Миргорода. Також не виїхали автобуси з Решетилівки та Лубен до Полтави. Нині сполучення відновили.

Суспільне Полтава На Полтавщині скасували кілька рейсів

За словами речниці Служби автодоріг області Юлії Ткаченко, на дорогах державного значення працює 119 машин та задіяно 145 працівників. Найбільше залучено на трасі Київ-Харків. Загалом підрядники протягом доби розчистили понад 2 тисячі кілометрів автошляхів, використали майже дві тонни піщано-соляної суміші. Рух ніде не обмежували.

А за даними пресслужби Полтавської міськради, у місті від 3.00 працює 26 снігоприбиральних машин.

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