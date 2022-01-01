На Полтавщині прогнозують ожеледь і дощі

1-2 січня у Полтаві та області синоптики прогнозують дощову погоду та ожеледицю. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

У суботу, 1 січня, денна температура на Полтавщині коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. Уночі − від 0 до +2 градусів. Також цього дня синоптики прогнозують дощ вдень та вночі.

Укргідрометцентр Погода в Україні 1 січня

У неділю, 2 січня, вдень очікується від 0 до +2 градусів. Уночі від -2 до -4 градусів. Цього дня дощів не прогнозують.

Укргідрометцентр Погода в Україні 2 січня

У інших областях України 1-2 січня денна температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градуса.