31 грудня перед боєм курантів президент Володимир Зеленський за традицією привітав українців з Новим роком. Проте його цьогорічний виступ запам’ятався тим, що став рекордним за тривалістю. Про те, який меседж передав нації лідер держави, "Українське радіо" поспілкувалося з політологом Юрієм Подорожнім.

Він зауважив, що цього разу президент, як і обіцяв, був з людьми.

"Було з людьми і про людей. Орієнтуватися на те, що в нас класні люди, що ми маємо досягнення — це добре. Єдине, що президентові варто було б сказати, це те, що всі класні люди є такими не завдяки, а всупереч державі. Президент уявляє собі, що все, що зараз робиться, — робиться для людей. І це стосується не лише часів правління Зеленського, а всіх 30 років Незалежності. Проте ми досі не можемо видушити із себе владу або людей у владу, які прийдуть у Верховну Раду, уряд чи суд і будуть робити все, для того, щоб простий українець, жив добре", — зазначив Подорожній.

Також, на його думку, Офісу президента варто було більше попрацювати над формою та додати в титрах імена людей, які були із Зеленським на включенні. Крім того, політолог звернув увагу на тезу Зеленського про те, що "в головах українців існує своєрідна лінія розмежування", а коли вона зникне у свідомості, тоді й на політичній арені її також не буде.

"Є лінія розмежування в голові президента і він з цією лінією йшов на вибори, розповідав про неї, коли казав, що війну треба закінчити, бо є поганий Порошенко, а коли прийде другий президент, то настане мир. Потім він зрозумів, що мало просто прийти, треба заглядати в очі Путіну. Для президента на сьогодні досі незрозуміло, чому йде війна Росії з Україною. Він сприймає як реальність і як факт те, що є війна. Його мучить як людину, що гинуть люди, він дійсно хоче встановити мир", — каже Подорожній.

Також, за його словами, Зеленський у своїй промові не назвав Росію агресором, але не тому, що перебуває на боці Росії.

"Він у наративах свого уявлення про історію України. Президент виріс і сформувався як особистість в той період і в тому регіоні, де над Україною та українським насміхались. Тому його бізнес був пов'язаний з тим, що його "95 Квартал" менше насміхався та підколював росіян, а більше — українців", — зауважив політолог.

Зокрема, експерт пригадав випадок, коли у вересні 2016 року Зеленський під час виступу у Юрмалі у своїй пародії на тодішнього президента Петра Порошенка порівняв Україну з "актрисою порнофільмів".

"Ми пам'ятаємо, яке ставлення в президента було в бізнесі до того, хто ми є. Україну його компанія називала повією і це не викликало у Зеленського як громадянина ніякого внутрішнього заперечення", — підсумував Подорожній.

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