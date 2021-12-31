Президент Володимир Зеленський виступив із традиційним новорічним зверненням до українців. У ньому він подякував усім, хто продовжує будувати незалежну Україну.
"Президенти спочатку трішки жаліються, потім трішки більше виправдовуються, але загалом хваляться про те, що було зроблено", – зауважив на початку звернення президент.
При цьому Зеленський зазначив, що хоче більше сказати не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив.
"І не тільки цього року, а хто весь час незалежності будує і творить Україну. Ті, хто для порятунку одного немовля здіймаються в небо, щоб на землі пролунало одне "дякую". Ті, хто здіймає в небо "Мрію", щоб доставити вакцину в десятки країн. Ті, хто щодня спускається під землю, аби нам було світло й тепло. Ті, хто щодня працює на землі, аби нам було ситно і смачно. Ті, хто плавить метал і ті, хто будує з нього мости, що єднають нас, єднають Україну".
Зеленський подякував учителям, педагогам, які навчають дітей з інвалідністю, спортсменам, медикам, митцям, пожежникам, поліцейським та представникам інших професій.
Також Зеленський висловив подяку українським військовим, які боронять Україну на сході.
"Ті, хто захищає Україну з 2014 року й до сьогоднішнього дня. Зберігаючи вірність присязі, за обов’язком служби. І відчуваючи поклик серця, з доброї волі. Захисники та захисниці України. Герої України, які вісім років боронять наші кордони й захищають їх на суші, у воді, в повітрі, на передовій, у тилу ворога, через снайперський приціл", – сказав він.
Окремо президент згадав українських політв’язнів у тимчасово окупованому Росією Криму.
"Ті, хто не втратив гідності й говорили правду в Криму, за що втратили свободу. Та їхні рідні, хто не втрачає надії, що вони повернуться додому", – зауважив Зеленський.
Він додав, що після всіх випробувань 2021-го року українські родини нарешті можуть зібратися разом з нагоди свята.
"Новий рік – свято, коли вся родина за одним столом. А сьогодні – вся країна за одним столом. Ми прожили цей рік разом, і проводимо його разом", – сказав президент.
Володимир Зеленський згадав й про успіхи українських спортсменів.
"Хочеться пригадати, як круто виступали наші спортсмени на змаганнях по всьому світу. І на диванах по всій країні виступали сльози у нас на очах. Як ми раділи кожній медалі наших олімпійців – здається, здобували кожну медаль разом", – зазначив політик.
Окрему подяку президент висловив українським паралімпійцям.
"Як ми вболівали за наших паралімпійців! 98 медалей кажуть про одне – що вони не люди з інвалідністю, а вони – герої з надможливостями", – підкреслив Зеленський.
Не оминув увагою й успіхи у боксі та футболі.
"А як ми билися з Усиком проти Джошуа. Чотири пояси. Абсолютний чемпіон світу. А як ми вболівали за нашу збірну на "Євро"! Вона об’єднала нас усіх і зробила щасливими наших виробників заспокійливого", – пожартував президент.
Володимир Зеленський нагадав, що 2021-й рік був тридцятим роком для незалежної України.
"А як ми відзначали цього року День Незалежності! Ми святкували цей день майже тиждень. 30 років. Понад сто лідерів – представників держав з усього світу на нашому Майдані Незалежності. І не партнери України. Кожен, хто прилетів розділити з нами радість, став другом України, а кожен, хто бачив парад нашого війська і "Мрію" над Хрещатиком, став фанатом України. Але найголовніше – ким стали ми. Ще більше закоханими в Україну. І більш упевненими в собі. Більш дорослими. Нас нарешті об’єднало не лихо, а свято".
Серед інших подій, якими запам’ятався рік, президент виділив саміт Кримської платформи, участь у якому взяли понад 40 країн, виступ українського гурту Go_A на Євробаченні, евакуаційну операцію в Афганістані, яку провели українські розвідники, запуск ринку землі та ухвалення "антиолігархічних законів".
Володимир Зеленський виділив й успіхи у військовій сфері.
"Я радий, що ми вперше будуємо для військових літаки спільно з "Антоновим", флот – спільно з Британією, дрони – спільно з Туреччиною. А ракети – будуємо самі", – зауважив президент.
Він додав, що попри приємні події, Україні досі не вдалося закінчити війну на Донбасі.
"На жаль, ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це – моя головна ціль. Саме тому я говорю "поки що". Тому що наступний рік точно буде кращим! Я впевнений у цьому!", – підкреслив Зеленський.
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