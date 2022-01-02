З Тріумфальної арки у Парижі зняли прапор ЄС. У чому справа

У Парижі з Тріумфальної арки зняли великий прапор Європейського Союзу, який встановили на честь початку головування Франції в Раді ЄС. Це сталося після критики з боку ультраправих і правих політиків, які звинуватили президента країни Еммануеля Макрона у руйнуванні французької ідентичності.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, величезний прапор ЄС підняли замість французького триколору на Новий рік, щоб відзначити головування Франції у Раді ЄС. Ультраправі політики засудили цей крок і назвали це "знущанням" з Франції та її ветеранів, оскільки Тріумфальна арка є монументом, присвяченим загиблим у війнах. Зокрема, кандидатка від консервативних сил та потенційна головна конкурентка Макрона на виборах Валері Пекресс закликала повернути прапор Франції на місце.

"Головувати в Європі — так, стерти французьку ідентичність — ні! Ми зобов’язані нашим солдатам, які пролили за нього (прапор) свою кров", — написала вона у Twitter.

Інша ультраправа кандидатка на посаду президента країни Марін Ле Пен пообіцяла подати скаргу до Державної ради — вищої судової інстанції Франції з адміністративних справ. Зняття стяга ЄС вона назвала "великою патріотичною перемогою".

Водночас представники Макрона заявили, що прапор Євросоюзу мав залишатися на споруді лише два дні і його прибрали згідно з визначеним графіком.

Франція з 1 січня до 30 червня 2022 року головуватиме у Раді Європейського союзу. Своїм девізом на цей період країна визначила "Відновлення, сила та відчуття приналежності". Зокрема, йдеться про створення можливостей для реалізації екологічних і цифрових перетворень, захисту та просування європейських інтересів, створення і розвитку спільного європейського бачення завдяки культурі, цінностям і спільній історії.

Про Тріумфальну арку

Тріумфальна арка — монумент, зведений в 1806-1836 роках за проєктом архітектора французького ампіру Жана-Франсуа Шальгрена та встановлений у 8-му окрузі Парижа на площі Шарля де Голля. Проєкт арки "в давньоримському стилі" був розроблений за розпорядженням Наполеона Бонапарта на честь перемог його "Великої армії".

За основу була взята композиція однопрогонової Тріумфальної арки Тита на римському Форумі. Після смерті Шальгрена у 1811 році будівництво продовжував архітектор Жан-Арно Реймон.

Що відомо

У вересні 2021 року Тріумфальну арку у Парижі огорнули в гігантські аркуші тканини на честь мрії померлого американського художника Христо Явашева.

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