На Приморському бульварі затримали напівоголеного чоловіка з рушницею

В центрі Одеси затримали чоловіка, на якому була відсутня частина одягу та взуття. В руках одесит тримав рушницю. Про це повідомили в пресслужбі "Муніципальної варти".
Ввечері 1 січня 40-річного чоловіка помітили на Приморському бульварі біля поста "Воронцовський". Його відвезли до Приморського райвідділу для з'ясування усіх обставин.
Муніципальна варта
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