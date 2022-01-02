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На Приморському бульварі затримали напівоголеного чоловіка з рушницею
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На Приморському бульварі затримали напівоголеного чоловіка з рушницею

Марина Повертайло
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На Приморському бульварі затримали напівоголеного чоловіка з рушницею Муніципальна варта

В центрі Одеси затримали чоловіка, на якому була відсутня частина одягу та взуття. В руках одесит тримав рушницю. Про це повідомили в пресслужбі "Муніципальної варти".

Ввечері 1 січня 40-річного чоловіка помітили на Приморському бульварі біля поста "Воронцовський". Його відвезли до Приморського райвідділу для з'ясування усіх обставин.

На Приморському бульварі затримали напівоголеного чоловіка з рушницеюМуніципальна варта

На Приморському бульварі затримали напівоголеного чоловіка з рушницею

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