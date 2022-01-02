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На які виклики в Одеській області виїжджали правоохоронці 1 січня
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На які виклики в Одеській області виїжджали правоохоронці 1 січня

Марина Повертайло
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На які виклики в Одеській області виїжджали правоохоронці 1 січня Патрульна поліція Одеської області

За першу добу нового року правоохоронці Одещини опрацювали 987 викликів. Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції.

Патрульні виїхали на 28 бійок та припинили 35 конфліктів. Також до поліцейських 19 разів звертались учасники сімейних сварок і жертви домашнього насильства.

На вулицях міста та за його межами склали протоколи на 167 порушників правил дорожнього руху. З них 28 водіїв керували транспортом у стані сп'яніння.

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