В Японії 119-й день народження святкує найстаріша жінка світу. Що про неї відомо

Найстаріша жінка світу Кані Танака, яка живе в місті Фукуока на південному заході Японії, 2 грудня відзначає свій 119-й день народження.

Про це повідомляє Kyodo News.

Танака народилася недоношеною 2 січня 1903 року в префектурі Фукуока та була сьомою дитиною в родині. Вона вийшла заміж у 19 років і не бачила свого чоловіка до дня весілля, згідно з тогочасними японськими традиціями. Подружжя мало власну фірму, яка виробляла і продавала липкий рис і локшину удон. У шлюбі народилися чотири дитини, п'яту вони всиновили. Чоловіка Танаки та її старшого сина вбили під час Другої світової війни. Вона керувала бізнесом самостійно до 63 років та годувала сім'ю. Зараз у Танаки п'ятеро онуків і вісім правнуків.

У березні 2019 року, коли бабусі виповнилося 116 років, її занесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішу живу людину у світі. Вона також побила японський віковий рекорд, коли їй виповнилося 117 років і 261 день. Зараз Танака проживає в будинку престарілих у Фукуоці. Вона спілкується з персоналом за допомогою жестів і часто кидає собі виклик, розгадуючи головоломки з числами. Довгожителька полюбляє шоколад і газовані напої та сподівається дожити до 120 років.

Що відомо

За даними Книги рекордів Гіннесса, абсолютний рекорд довголіття належить француженці Жанні Кальман. На момент смерті в серпні 1997 року її вік становив 122 року і 164 дні.

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