1 січня у Житомирі відбулася смолоскипна хода на честь 113 річниці від дня народження Провідника Організації Українських Націоналістів, Героя України Степана Бандери. Колона житомирян пройшла центральними вулицями міста від пам'ятника Тарасу Шевченку до пам'ятника "Захисникам України у війні з російським агресором". Про це Суспільному розповіла учасниця ходи, старша наукова співробітниця Житомирського обласного літературного музею Людмила Заліщук.

За її словами, смолоскипна хода розпочалася біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де свої вірші, присвячені Степану Бандері, зачитала Житомирська поетеса Марія Зіновчук.

"Під час заходу майоріли жовто-блакитні, червоно-чорні прапори, лунали патріотичні гасла і пісні, – каже Людмила Заліщук. – Учасники акції несли в руках запалені смолоскипи".

Фото: Людмила Заліщук

Фото: Людмила Заліщук

За словами історика, добровольця батальону "Айдар" Михайла Сліпченка, у Житомирі такою ходою за багаторічною традицією вшановують День народження Степана Бандери.

"Вперше я прийшов вшанувати Степана Бандеру далекого 2005 року, – каже Михайло Сліпченко. – Нас тоді було десь двадцятеро. А сьогодні, незважаючи на дощ, прийшли ті, хто є патріотами від щирого серця. Прикро, що відсутні депутати обидвох рад. Але ми, присутні, від щирого серця кажемо: "Слава Україні! Слава Нації!".

Завершилася подія мітингом біля пам'ятника "Захисникам України у війні з російським агресором".

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