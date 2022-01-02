Тумани та сніголавинна небезпека: на Закарпатті оголосили штормове попередження

На високогiр'ї Закарпаття впродовж 2-3 січня зберігається сніголавинна небезпека, — повідомляють на сайті Управління ДСНС на Закарпатті.

"На високогір’ї Закарпатської областi, в зв’язку з відлигою, зберігається значна сніголавинна небезпека", — йдеться в повідомленні.

Метерологічне штормове попередження оголосили і в Центрі гідрометеорології Закарпаття:

"В другій половині дня та ввечері 2 січня, вночі та вранці 3 січня, на більшій частині території Закарпатської області та по м. Ужгород збережуться тумани з видимістю 200-500 м, подекуди 50-100 м. (І рівень небезпечності, жовтий)".

За інформацією центру, вночі та вранці 3 січня на більшій частині території області, вдень місцями тумани, на гірських ділянках доріг подекуди ожеледиця.

Що відомо:

У понеділок, 3 січня, по всій території України очікується ускладнення погодних умов.

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