Снігопади та хуртовини: рятувальники попередили про погіршення погоди

У понеділок, 3 січня, по всій території України очікується ускладнення погодних умов.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними відомства, вночі 3 січня у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях — значний сніг та хуртовини.
У Києві та Київській області вночі на дорогах ожеледиця, протягом доби пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Що відомо
- 23 грудня кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що у Києві із тритижневим запізненням розпочалася метеорологічна зима.
- У столиці 8 грудня пройшов крижаний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледь, на дорогах — ожеледиця. У Гідрометцентрі попередили киян про наростання шару льоду на дротах та деревах діаметром 6-19 міліметрів, а у мерії закликали громадян бути обережними задля уникнення травмування.
- У Києві в листопаді випав перший сніг.
- Американські дослідники із Корнелльського університету дійшли висновку, що першопричиною глобального потепління здебільшого є діяльність людей.
- Всесвітня метеорологічна організація визнала новий плюсовий температурний рекорд для Арктики, який сягнув 38°C у російському місті Верхоянську 20 червня 2020 року.
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