Снігопади та хуртовини: рятувальники попередили про погіршення погоди

У понеділок, 3 січня, по всій території України очікується ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, вночі 3 січня у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях — значний сніг та хуртовини.

У Києві та Київській області вночі на дорогах ожеледиця, протягом доби пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Що відомо

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