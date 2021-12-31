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Їздив з підробленими документами. На Вінниччині затримали чоловіка, який незаконно перевозив паливо
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Їздив з підробленими документами. На Вінниччині затримали чоловіка, який незаконно перевозив паливо

Віталій Бондарєв
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Їздив з підробленими документами. На Вінниччині затримали чоловіка, який незаконно перевозив паливо Фото: ГУ Нацполіція у Вінницькій області

30 грудня у Хмільницькому районі зупинили автомобіль “ЗІЛ”, який у металевих бочках перевозив близько чотирьох тонн паливно-мастильних матеріалів. Як виявилося, у водія підроблені документи.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

"Під час перевірки документів у 56-річного кермувальника транспортного засобу поліцейські виявили ознаки підробки", — зазначили в поліції.

Їздив з підробленими документами. На Вінниччині затримали чоловіка, який незаконно перевозив паливоФото: ГУ Нацполіція у Вінницькій області

Автомобіль помістили на арештмайданчик. Наразі поліція встановлює всі обставини правопорушення.

Водію загрожує до двох років обмеження волі.

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