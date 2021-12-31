30 грудня у Хмільницькому районі зупинили автомобіль “ЗІЛ”, який у металевих бочках перевозив близько чотирьох тонн паливно-мастильних матеріалів. Як виявилося, у водія підроблені документи.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.
"Під час перевірки документів у 56-річного кермувальника транспортного засобу поліцейські виявили ознаки підробки", — зазначили в поліції.
Фото: ГУ Нацполіція у Вінницькій області
Автомобіль помістили на арештмайданчик. Наразі поліція встановлює всі обставини правопорушення.
Водію загрожує до двох років обмеження волі.
Читайте також
- Неправильно користувався пічним опаленням: на Вінниччині у пожежі загинув чоловік
- На Вінниччині батько побив тримісячного сина. Дитина у лікарні
- Попередня причина — переохолодження: на Вінниччині зниклого неповнолітнього юнака знайшли мертвим