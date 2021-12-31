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В Одесу під виглядом носових хусток намагалися ввезти 600 тис. пачок сигарет
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В Одесу під виглядом носових хусток намагалися ввезти 600 тис. пачок сигарет

Діана Зубар
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В Одесу під виглядом носових хусток намагалися ввезти 600 тис. пачок сигарет Відділення СБУ в Одеській області

До Одеського порту з однієї з країн Південно-Східної Азії прибув контейнер із партією контрабандних цигарок вартістю понад 10 млн грн. Його намагалися ввезти під виглядом 15 тонн носових хусток та вологих серветок. Про це повідомили в пресслужбі відділення СБУ в Одеській області.

За даними служби, під час огляду вантажу виявили понад 600 тисяч пачок цигарок іноземного виробництва без акцизних марок. Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 212 Ухилення від сплати податків Кримінального кодексу України та встановлюють причетних.

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