У Карпатах на горі Піп Іван — хуртовина

31 грудня станом на 9:00 у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський — хуртовина, падає сніг, температура повітря — -7°C. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
"На горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, видимість обмежена. Вітер південно-західний 6-7 м/с", — йдеться у повідомленні.
З 30 до 31 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку. Про це повідомляють на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Україні".
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у дописі.
Через погодні умови рятувальники радять мандрівникам утриматися від походів у гори.
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