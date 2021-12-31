У Карпатах на горі Піп Іван — хуртовина

31 грудня станом на 9:00 у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський — хуртовина, падає сніг, температура повітря — -7°C. Про це на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

"На горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, видимість обмежена. Вітер південно-західний 6-7 м/с", — йдеться у повідомленні.

Facebook/Vasyl Fitsak На горі Піп Іван Чорногірський — видимість обмежена, хмарно

З 30 до 31 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку. Про це повідомляють на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Україні".

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у дописі.

Через погодні умови рятувальники радять мандрівникам утриматися від походів у гори.

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