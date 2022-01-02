Тернопільські семінаристи зібрали допомогу військовослужбовцям

Ректорат та семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії зібрали продукти, одяг, які впродовж Різдвяних свят передадуть трьома групами військових капеланів на схід.

За словами архиєпископа і митрополита Василія Семенюка, завантажили перший бус, який відправився в зону ООС.

"Ми вдячні нашим вірянам та священникам за особливу увагу та жертовність для військових. Серед продуктів, в перші чергу, маємо інгредієнти для куті, щоб наші воїни могли у родинній атмосфері та за участю капелана сісти до Святої Вечері. Також є велика кількість вареників, крупи (гречка, рис, пшоно), макарони, м’ясні продукти (закрутки, ковбаси, сало, смалець), засоби гігієни, солодощі (цукерки, печиво), одяг", – каже владика.

www.tze.org.ua Вареники військовим

Перший вантаж доставлять до Лисичанська. Допомогу розподілять серед військових у різних місцях. Капелани відправлять богослужіння.

www.tze.org.ua Семінаристи вантажать бус

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