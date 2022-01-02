У 76 людей на Закарпатті за минулу добу діагностували коронавірус

На Закарпатті за добу, 1 січня підтвердили 76 нових випадків захворювання на коронавірус. Такі дані опублікували на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Впродовж доби офіційно одужали 233 людей, померло 8 хворих COVID-19.

"За добу 01 січня 2022 року в Україні зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19", — пишуть на сайті.

Що відомо:

За добу в Україні виявили понад 1800 COVID-хворих, жодної людини не ушпиталили.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

На Закарпатті 17 медичних закладів приймають хворих на коронавірус. Там для хворих на COVID-19 виділено 1930 ліжок.

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