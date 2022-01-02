76 підтверджених випадків, 9 смертей: COVID-19 на Вінниччині

На Вінниччині за минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили у 76 випадках. Це на 83 менше, аніж напередодні. Одужали 157 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 9. Такі дані МОЗ України станом на ранок 2 січня.

Від початку пандемії в області коронавірус підтвердили у 112 581 людини. З них одужали 104 253 вінничани. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 122 людини.

Станом на ранок 2 січня в Україні зафіксували 1 863 нових хворих на COVID-19, серед яких 108 дітей та 12 медиків. Жодної людини не було ушпиталено.

У МОЗ також поінформували, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні зачинені. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом.

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