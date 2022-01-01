У Вінниці у новому році першим народився хлопчик

У Вінниці у новому 2022 році першим народився хлопчик. Дитина з'явилася на світ у пологовому будинку №1. Про це Суспільному у телефонній розмові розповіла лікарка-акушер-гінеколог закладу Тамара Гончар.

Хлопчик народився о 00:05 1 січня. Вага дитини — 3 580 грамів, зріст — 58 см. Загалом, станом на 14:30, у пологовому будинку №1 народилися 4 немовлят.

У пологовому будинку №2 о 9:45 народилася дівчинка (3 500 г). Про це нам повідомила у телефонній розмові лікарка-акушерка Світлана Вільчинська.

У "Центрі матері й дитини" вночі діти теж не народжувалися. Перші пологи у новому році тут прийняли об 11:00. На світ з'явилася двійня: хлопчик (2 600 г) і дівчинка (2 500 г). Про це нам розповіла акушерка Валерія Нестеренко.

У пологовому відділенні лікарні ім. Пирогова розповіли, що пологів у новому році станом на 15:00 ще не було.

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