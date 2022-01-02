За добу на Кіровоградщині не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу

У Кіровоградській області за добу підтвердили 45 випадків COVID-19, 50 людей одужали, ніхто не помер. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Нові випадки виявили:

Кропивницький район – 31;

Новоукраїнський район – 7, з них одна дитина віком 12 років;

Олександрійський район – 7, з них одна дитина віком 10 років.

Кропивницький район – 25;

Одужали:

Голованівський район – 6;

Новоукраїнський район – 8;

Олександрійський район – 11;

Смертей від COVID-19 не зареєстрували.

З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 33160 випадків COVID-19, одужали 29345 людей, від ускладнень померли 1525 жителів регіону.