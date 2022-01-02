За добу на Кіровоградщині не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу

У Кіровоградській області за добу підтвердили 45 випадків COVID-19, 50 людей одужали, ніхто не помер. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
Нові випадки виявили:
- Кропивницький район – 31;
- Новоукраїнський район – 7, з них одна дитина віком 12 років;
- Олександрійський район – 7, з них одна дитина віком 10 років.
- Кропивницький район – 25;
Одужали:
- Голованівський район – 6;
- Новоукраїнський район – 8;
- Олександрійський район – 11;
Смертей від COVID-19 не зареєстрували.
З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 33160 випадків COVID-19, одужали 29345 людей, від ускладнень померли 1525 жителів регіону.