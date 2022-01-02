У Франції зробили безкоштовними контрацептиви для молодих жінок

У Франції 1 січня стартувала програми, відповідно до якої жінки віком 18-25 років безплатно отримуватимуть засоби контрацепції.

Про це повідомляє AFP.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, кожна жінка отримає безоплатну (один раз на рік) консультацію гінеколога, відповідні біологічні обстеження, а також протизаплідні засоби – пігулки, імплантати, внутрішньоматкові спіралі та інші засоби. Раніше безкоштовно отримувати протизаплідні пігулки у Франції могли лише неповнолітні дівчата. Зазначається, що ця ініціатива є частиною заходів, яких уживає уряд країни для поліпшення ситуації з правами жінок та подолання бідності серед молоді.

"Жінки віком від 18 до 25 років дуже вразливі, тому що вони втрачають багато прав у порівнянні з тим, коли вони були неповнолітніми, і перебувають у дуже небезпечному економічному становищі", – заявила представниця французької феміністської асоціації En avant tous Луїза Делав'є, передає Orange.

Раніше міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявляв, що відповідно до досліджень багато жінок у віці від 18 до 25 років відмовляються від контрацепції через їх високу вартість. За даними МОЗ країни, розширення програми обходитиметься державі у 21 мільйона євро на рік.

Що відомо

Франція скасувала контракт на постачання пігулок проти коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck, оскільки останні результати випробувань показали відносно низьку ефективність препарату.

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