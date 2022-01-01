На Херсонщині за минулу добу виявили 37 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 31 грудня, на Херсонщині підтвердили 37 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 4 дитини.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Нові випадки коронавірусу зафіксували у 13 жителів з Херсонського району, 10 людей з Генічеського району, 7 мешканців з Каховського району, у Скадовському районі - 6 випадків та 1 людина захворіла з Бериславського району.

Стан хворих задовільний, 30 людей перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізували семеро жителів області.

Помер 1 чоловік, мав пневмонію та Covid-19.

Одужали 126 жителів області.

Наразі в області 78 793 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

З них:

74 947 людей побороли недуг;

1116 людей інфіковані COVID-19;

2730 людей померли.

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