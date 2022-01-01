У центрі Чернівців трапилась аварія: водію стало зле й він виїхав на тротуар

У Чернівцях на вулиці Івана Франка трапилась аварія: водію автомобіля стало зле, він виїхав на тротуар, протаранив посаджені дерева та ледь не збив пішохода. Після цього залишив місце аварії.

Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Юлія Замерзляк.

Аварія трапилась приблизно о 21:00 1 січня. За словами Замерзляк, водій повнолітній та був тверезий. Патрульним пояснив, що втік з місця аварії, бо пішоходи поводились до нього агресивно.

Фото: Патрульна поліція області Тест на алкогольне сп'яніння водія, який спричинив ДТП в центрі міста

Через те, що він залишив місце аварії, на нього складатимуть постанову про адміністративне правопорушення.

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