Врізався у дерево: в аварії на Буковині загинув пасажир

У селі Карапчів Вижницького району 23-річний водій автомобіля "Audi" з'їхав у кювет, після чого зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії загинув 30-річний пасажир.

Про це повідомляють на сайті нацполіції області.

Аварія трапилась вночі з 31 грудня на 1 січня. Чи був водій тверезий, наразі невідомо.

Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху.

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